La machine à révolte, une lecture vibrante d’émotions sur la ferveur de vivre

La machine à révolte s’invite au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies le jeudi 27 avril 19 h 30. Voyez gratuitement sur contribution volontaire cette lecture sur la ferveur de vivre où les grands bouleversements de la vie dévoilent les sentiments cachés profondément au fond de nous.

Mettant en vedette Marie-Ève Milot et Julien Storini, cette lecture fait place à la colère et au chagrin. Il s’agit du premier texte pour adolescents/adolescentes de l’auteure Annick Lefebvre, originalement créée dans le cadre d’un festival jeunesse. Par les thèmes abordés, révolte, rage, peur de l’inconnu, le texte fait écho aux différentes réalités qui marquent cet âge de grandes transformations. La pièce a également été produite par le Centre des auteurs dramatiques (CEAD) dans le cadre de Dramaturgies en dialogue 2016.

Mathilde et Vincent ont 17 et 37 ans. Elle habite à Montréal et lui, à Paris. Puis la mort d’un proche surgit et les oblige à aller vivre dans le Bas-St-Laurent pour elle et en Basse-Normandie pour lui. Déracinement qui fera décupler leur chagrin, leur rage, leur révolte. Via Internet, ils se fixeront un rendez-vous dans la tête de la Statue de la Liberté, à New York…

Découvrir le théâtre autrement

Chaque saison des lectures sont présentées au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, permettant au public d’apprécier le théâtre autrement. Grâce à cette activité, le public peut ainsi découvrir les différentes étapes derrière la production d’une pièce de théâtre. Pour les membres du conseil municipal, il s’agit d’une facette importante du développement culturel : «Nous croyons qu’il est essentiel de faire vivre les arts et la culture par l’entremise d’un contact privilégié. Par des échanges, des discussions et un partage des connaissances, les artistes et le public dialoguent ensemble, enrichissant ainsi l’expérience culturelle», mentionne le maire, monsieur Alain Larue.

La lecture de la pièce La machine à révolte est présentée gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.