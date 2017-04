Un merveilleux voyage attend vos enfants !

Le dimanche 23 avril prochain, la pièce de théâtre Le merveilleux voyage de Réal de Montréal sera présentée à la Salle Rolland-Brunelle. Vos enfants vivront un merveilleux voyage en compagnie de Réal de Montréal !



La pièce du Théâtre Bouches Décousues raconte l’histoire de Réal de Montréal, un méchant garnement qui n’a jamais quitté son quartier. Par contre, un jour, Réal fait un coup à une victime plus puissante que les autres… le lutin Jacob de Repentigny ! Pour le punir, le lutin transforme Réal en petit homme. C’est à ce moment que le voyage de Réal commence. Alors qu'un convoi de bernaches traverse le ciel de Montréal, Réal est accidentellement entraîné dans la course par Nora, une «goélande» maladroite qui rêve de voler aussi haut et aussi loin que les oiseaux qu'elle admire secrètement. Admis comme seul être humain du convoi, Réal découvrira avec sa nouvelle partenaire de voyage plusieurs régions du Québec. Il sera confronté au monde, à la géographie de son pays, à ses habitants et aux histoires qu'il porte en lui.



*Cette pièce est destinée aux enfants âgés de 6 à 12 ans.



Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.