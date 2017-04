Marc Hervieux joint sa voix à La Sinfonia de Lanaudière

Le samedi 22 avril prochain, Marc Hervieux sera de passage à la Salle Rolland-Brunelle. Le ténor sera accompagné par La Sinfonia de Lanaudière pour faire revivre les plus grandes chansons françaises.



Cette soirée sera entièrement dédiée au grand répertoire de l’époque où les artistes s’accompagnaient d’un orchestre. Sous la baguette du chef d’orchestre et directeur artistique Stéphane Laforest, Marc Hervieux et La Sinfonia de Lanaudière revisiteront les plus grands classiques du répertoire français. Lors de cette soirée, vous serez bercé par les chansons de Trenet, Brel, Aznavour, Bécaud, Brassens, Ferré, Sardou et bien d’autres !



Artiste polyvalent, Marc Hervieux s’est fait entendre autant sur la scène internationale qu’au Québec. En répondant présent à plusieurs invitations prestigieuses, le ténor a pu parcourir le globe de Saint-Pétersbourg à Paris, en passant par Séoul, Malaga et Taïwan. Marc Hervieux a également joint sa voix à celles de nombreux artistes d’ici, dont Gilles Vigneault, Ginette Reno, Paul Daraîche et Éric Lapointe.



En ce qui concerne La Sinfonia de Lanaudière, elle a été fondée en septembre 1994 par Stéphane Laforest, qui dirige toujours l’orchestre symphonique. Depuis sa fondation, La Sinfonia de Lanaudière a donné plus de 440 concerts et attiré plus de 400 000 spectateurs dans plus de 40 villes et villages du Québec.



Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.