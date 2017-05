BON DÉBARRAS en spectacle au CRAPO

Le samedi 22 avril à 20h, le CRAPO présente un spectacle du groupe Bon Débarras qui vient nous présenter son tout nouvel album En panne de silence. La nouvelle mouture de Bon Débarras vous offre son tout nouveau spectacle alliant violon, guitares, banjo, planche à laver et harmonica, sur des airs accentués de podorythmie, de gigue et de percussions corporelles.

À travers des pièces instrumentales, des textes originaux et avec une nouvelle couleur dans les harmonies vocales grâce à une présence féminine, le trio se laisse inspirer par les riches traditions de l’Amérique, provoquant la rencontre de cultures bien ancrées dans leur lieu d’attache. Il en résulte une musique aux saveurs québécoise, acadienne et cajun qui évoque aussi les racines profondes des Premières Nations à travers la chanson et la poésie.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.