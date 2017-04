Cindy Kallet et Grey Larsen en spectacle au CRAPO

Le samedi 15 avril à 20h, le CRAPO présente un spectacle des musiciens américains Cindy Kallet et Grey Larsen. Bien connus pour des décennies de musique, ils ont passé les dix dernières années dans une heureuse collaboration musicale. Cindy Kallet est une superbe chanteuse, guitariste, auteur-compositrice et multi-instrumentiste. Grey Larsen est un des meilleurs flûtistes américains. Il est spécialisé en musique irlandaise et est également chanteur et un joueur de concertina accompli. Il est bien connu pour son travail avec le guitariste lanaudois André Marchand avec qui il a enregistré deux albums, “The Orange Tree” et “Les Marionnettes”.

Comme compositeurs, Cindy et Grey contribuent à embellir le répertoire folk contemporain. Ensemble, ils proposent des arrangements raffinés aux riches textures et nuances souvent comparés à la musique de chambre. Pour ce spectacle, André Marchand sera invité et viendra faire revivre, le temps de quelques pièces, les bonnes années de son duo avec Grey Larsen.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.