Un 6 à 8 avec Ailie Robertson au CRAPO

Le vendredi 14 avril, le CRAPO présente un 6 à 8 avec la harpiste écossaise Ailie Robertson.

Figure de proue de la harpe traditionnelle en Écosse, Ailie Robertson fait une synthèse de la harpe irlandaise, écossaise et contemporaine dans un style unique qui repoussent les possibilités de la harpe celtique. Elle s’est produit à travers la planète, autant en solo qu’avec son groupe The Outside Track et elle reconnue pour sa fusion des styles traditionnels et contemporains. Lors de ce 6 à 8 au CRAPO, elle présentera un spectacle de harpe solo dans un répertoire de musique traditionnelle celtique, de ses propres compositions et même de musique québécoise! L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.