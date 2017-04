Une finale à couper le souffle au Cinérépertoire!

Les 17 et 18 avril prochains, le Cinérépertoire, en collaboration avec La FADOQ Région Lanaudière, vous présentera le dernier film de sa programmation d’hiver 2017 ! Ce sera le documentaire L’érotisme et le vieil âge du réalisateur québécois Fernand Dansereau qui viendra clore cette saison haute en couleur!

Le Cinérépertoire n’est pas une première pour Fernand Dansereau. Rappelez-vous lors de la programmation 2012, son documentaire Le vieil âge et le rire avait suscité un grand intérêt de la part du public. Il nous revient donc en force, âgé de 89 ans, avec un film qui traite du tabou lié à la sexualité des personnes âgées. Il juge important de prouver que l'attrait pour la sexualité ne disparaît pas avec l’âge et encore moins les multiples pratiques qu'elle suscite!

Lundi le 17 avril, à 19h00, la sexologue et animatrice sociale Sonya Boucher vous parlera de l’importance de lever le voile sur une réalité trop souvent oubliée : la sexualité des ainés. Elle œuvre auprès de personnes âgées depuis plus de 20 ans et entame des études en sexologie en 2010, pour finalement déposer, en janvier 2017, un mémoire de maitrise sur le thème de la citoyenneté sexuelle. Depuis les cinq dernières années, elle milite en faveur de l’appropriation des droits sexuels pour toutes et tous. En 2016, elle crée un service innovateur permettant à la clientèle âgée de recevoir les tous premiers services en sexologie offerts à domicile. C’est ce cheminement qui l’a amené à rencontrer monsieur Dansereau, réalisateur de L’érotisme et le vieil âge , dans le cadre de la pré-production du film.

Nous vous invitons donc en grand nombre à venir regarder le dernier film de la saison. Permettez-nous, une dernière fois, de vous souhaitez bon cinéma! À l’année prochaine les cinéphiles!