Les Promenades du dimanche 2017 sauront vous séduire à coup sûr!

Lundi soir dernier, lors de la séance ordinaire, le conseil municipal de Lanoraie a dévoilé la programmation estivale des Promenades du dimanche, ces spectacles en plein air donnés sur la scène des Promenades sur le fleuve du parc Jean-Bourdon à Lanoraie depuis maintenant 14 ans. La programmation saura certainement séduire un large public avec la présence de trois artistes connus et d’un spectacle très festif pour conclure la saison.

Programmation populaire

Débutant le dimanche 16 juillet, la saison des Promenades du dimanche débutera avec entrain avec la présentation du spectacle du chanteur folk populaire David Jalbert. L’artiste y présentera son spectacle acoustique Tire toé une bûche où, en plus de revisiter ses incontournables succès (« Souvenirs d’enfance », « Voyage », « Hey Jack »…), il proposera plusieurs chansons inédites. Fort à parier que la foule entamera quelques refrains avec lui.

Le deuxième spectacle prévu pour le dimanche 30 juillet mettra en vedette un chouchou des québécoises et des québécois. Avec la présentation du spectacle Je poursuis ma route, Wilfred LeBouthillier saura certainement charmer le public. Ce spectacle aux saveurs folk, pop et country présentera, entre autres, les pièces de son dernier album (« Je poursuis ma route », « Je m’y perd »... ) sans oublier ses incontournables chansons qui l’ont popularisé.

Le dimanche 13 août, le troisième spectacle de la série sera tout aussi chaleureux mais dans un univers très différent. Élizabeth Blouin-Brathwaite montera sur scène accompagnée de plusieurs musiciens afin de présenter un spectacle aux effluves soul et funky. Sa voix chaude et puissante, sa présence sur scène, ses percussions et ses excellents musiciens ne vous laisseront pas indifférent!

Finalement, la quatorzième saison des Promenades du dimanche se terminera en beauté et en party! Le Baby Boomers Band prendra d’assaut la scène pour y performer les succès du rock n’roll des années 50 et 60. Vous n’aurez qu’à fermer les yeux pour vous laisser envahir par les superbes harmonies vocales du groupe et vous laisser aller à danser!



La scène des promenades sur le fleuve

Les spectacles sont tous offerts gratuitement par la Municipalité de Lanoraie. Débutant à 14 h par la présentation d’une petite première partie présentant un talent de la relève locale, les spectacles ont lieu en plein air sur la scène aménagée sur la rive du Saint-Laurent. Des estrades permettent aux gens de prendre place devant le panorama à couper le souffle. Certains spectateurs apportent leurs chaises pliantes et s’installent sur les terrains avoisinants. En cas de mauvais temps, les spectacles se déroulent à l’église, rue Notre-Dame.



D’ici peu, la programmation complète sera disponible sur le site Internet de la Municipalité au www.lanoraie.ca.