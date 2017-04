Des étudiants en Gestion de commerces du Cégep à Joliette vous invitent à participer à trois spectacles-bénéfice!

Les étudiants finissants du programme Gestion de commerces du Cégep à Joliette invitent toute la population à participer en grand nombre aux trois spectacles qu’ils ont organisés dans le cadre du cours Processus administratif. Ces trois événements, tenus en avril prochain, auront lieu au bénéfice de trois organismes qui leur tiennent à cœur.



Spectacle-bénéfice au profit de la Fondation des étoiles



Le jeudi 13 avril prochain, assistez à un spectacle d’humour au Complexe JC Perreault, animé par David Beaucage, suivi d’un spectacle d’une durée de 2 heures de la chanteuse Manon Bédard, tiré de son nouvel album Née Country.



Les billets sont en vente en ligne au coût de 40 $ (50 $ VIP) : https://lepointdevente.com/billets/crj170413001

Tous les profits amassés seront remis à la Fondation des étoiles. Cette fondation, associée à Chantal Lacroix, Mario Tessier et Maripier Morin, soutient la recherche sur les maladies infantiles.



Plusieurs prix à gagner!



POUR MÉMOIRE :



Date : Le jeudi 13 avril 2017

Heure : 19 h (début du spectacle : 19 h 30)



Lieu : Complexe JC Perreault

620, rue J.Oswald-Forest

Saint-Roch-de-l’Achigan





Spectacle-bénéfice au profit du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal



Le vendredi 21 avril prochain, assistez à un spectacle au Centre sportif et culturel de Brandon mettant en vedette l'humoriste Maxim Martin, ainsi que sa première partie, August Folks, un duo acoustique de la région interprétant des reprises des années 70 à aujourd'hui.



Les billets sont en vente en ligne au coût de 25 $ : https://lepointdevente.com/billets/cej170421001



Tous les profits amassés seront remis au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, qui met en valeur l’importance de la modération auprès des gens de tous âges.





POUR MÉMOIRE :



Date : Le vendredi 21 avril 2017

Heure : 19 h (début du spectacle : 20 h)



Lieu : Centre sportif et culturel de Brandon

Salle Jean Coutu

155, rue Saint Gabriel

St-Gabriel-de-Brandon





Gala À deux pas de la réussite



Le mercredi 26 avril prochain, assistez à un spectacle d’humour à la salle Rolland-Brunelle, animé par un humoriste de la relève, Julien Lacroix, ainsi que trois finissants de la cuvée 2016 de l’École nationale de l’humour : Pierre-Yves Roy Desmarais, Alexandre Forest et Charles Pellerin.



La tenue de cet événement sera l’occasion de célébrer l’entrée en activité de la Fondation À deux pas de la réussite, qui fut mise sur pieds l’an dernier par un étudiant du Cégep à L’Assomption. Cette fondation a pour but de venir en aide aux enfants du primaire de la Commission scolaire des Affluents qui sont moins nantis, en leur fournissant le matériel scolaire nécessaire à leur éducation et en leur offrant des cours gratuits de tutorat, administrés par des étudiants de niveau collégial.



Les billets sont en vente au coût de 25 $ à la billetterie de la salle Rolland-Brunelle. Tous les profits amassés seront remis à la Fondation.



Plusieurs prix à gagner!



À noter que la Fondation À deux pas de la réussite profitera de l’occasion pour effectuer une collecte de matériel scolaire.





POUR MÉMOIRE :



Date : Le mercredi 26 avril 2017

Heure : 18 h 30 (début du spectacle : 19 h)

Lieu : Salle Rolland-Brunelle

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud

Joliette