Valorisation des savoir-faire techniques d’autréens

Au terme du mois de mars, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a procédé au dévoilement de Pour la suite du geste… rassemblons-nous!, une nouvelle initiative culturelle visant le développement de savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.



« La convention du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO identifie les savoirfaire comme faisant partie intégrante du patrimoine et de l’identité d’une communauté. On comprend donc que la MRC de D’Autray va droit au but », a souligné Mme Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel de la MRC, lors de la conférence de presse annonçant l’événement.



La collectivité sera au cœur même de cette démarche novatrice en termes de sauvegarde de traditions transmises de génération en génération. M. Philippe Jetté, intervenant en traditions vivantes, accompagnera la communauté d’autréenne dans la mise en œuvre d’un projet collectif.

En mai prochain, monsieur Jetté donnera rendez-vous aux citoyens, élus, organismes culturels et communautaires dans les trois pôles de la MRC. L’information récoltée lors des rencontres facilitera l’identification des pratiques à développer, d’héritiers de savoir-faire et d’idées d’actions. Mme Iphigénie MarcouxFortier, en tant que documentariste, et Mme Vivian Labrie à titre de consultante en démarche citoyenne assureront une collaboration tout au long du projet.



Une fois la documentation des savoir-faire décelée s’en suivra l’analyse des données recueillies ainsi que le dépôt d’une proposition de projet de transmission. À cette étape, la MRC invitera la population au dévoilement des résultats et à prendre part à une action collective.



Ensuite, selon les actions ciblées, les porteurs de traditions entreront en scène au bénéfice de leur communauté dans l’optique de former la relève et de faire perdurer leurs techniques et leurs expertises.

« Nous parlons d’une initiative stimulante au profit de la vitalité culturelle d’autréenne, bien évidemment avec la participation des gens d’ici », a soutenu M. Bruno Vadnais, président du comité culturel de la MRC et maire de la municipalité de Saint-Cuthbert.



Les gens dont la curiosité a été piquée peuvent obtenir plus d’information en joignant madame Asselin par téléphone au 450 836-7007 poste 2525 ou par courriel à l’adresse électronique suivante : culture@mrcautray.qc.ca.



Ce projet en patrimoine immatériel fait suite à d’autres initiatives menées par la MRC, telles que le projet L’héritage culturel d’Adélard Lambert ou encore le projet Transmission, qui mettait en valeur la mémoire des aînés du territoire.



Pour la suite du geste… rassemblons-nous! est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de D’Autray dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel 2017. -