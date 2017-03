Des étudiants du Cégep à Joliette accèdent à la Finale nationale de Cégeps en spectacle!

Les étudiants du Cégep à Joliette formant le groupe La Meunière écarlate ont remporté, ex æquo avec Les BowGosses du Cégep de Sherbrooke, la finale régionale Centre-Est de la 38e édition de Cégeps en spectacle, qui s’est tenue le samedi 25 mars dernier au Cégep de Sherbrooke.

Ces étudiants auront ainsi l’honneur de se rendre à l'étape ultime du concours, la Finale nationale, qui aura lieu le samedi 29 avril prochain au Cégep de St-Laurent, où dix numéros provenant des quatre coins de la province seront en compétition.

Chacun des deux numéros, sélectionnés par la compilation de votes d’un jury composé d’une trentaine de personnes, a remporté une bourse de 750 $, dont l’une offerte par Desjardins et l'autre par COOPSCO.

Cégeps en spectacle

Le rappeur Koriass agit à titre de porte-parole de l’événement pour l’édition 2016-2017.