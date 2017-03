Festival Petits bonheurs – Nord de Lanaudière : La sixième édition est officiellement lancée!

Les Entreprises Battisti et le Centre culturel de Joliette (CCJ) sont fiers de vous dévoiler la programmation de la sixième édition du Festival Petits bonheurs – Nord de Lanaudière. Il s’agit du plus grand rendez-vous culturel des tout-petits et des parents dans la région. Le festival se tiendra du 6 mai au 27 mai 2017.



Cette année, Entreprises Battisti se joint au CCJ en tant que principal présentateur du festival. Il s’agit d’une entreprise jeune et dynamique œuvrant dans le domaine de la construction. Multidisciplinaire dans son domaine, elle se spécialise en toiture, revêtement extérieur, balcons et terrasses, portes et fenêtres, couvre-plancher, travaux en hauteur, maintenance et entretiens, en plus de constamment penser à l’avenir avec sa technologie éco-énergétique. Pour Samuel Battisti, le président de cette entreprise avant-gardiste, son implication au sein du Festival Petits bonheurs était tout naturelle. Provenant d’une famille de 6 enfants, les activités familiales lui tiennent à cœur. Samuel Battisti croit aussi que la culture occupe une place importante pour le développement des enfants qui sont notre avenir.



Des activités et des spectacles culturels et artistiques

Depuis quelques semaines, l’engouement se fait déjà sentir de la part des familles et du milieu de la petite enfance. Les familles découvriront des ateliers amusants et enrichissants à saveur culturelles et artistiques. Le festival s’étendra, encore une fois, sur le territoire nord de Lanaudière, et ce, dans 15 municipalités situées dans trois MRC de la région de Lanaudière.



Encore une fois, plus d’une trentaine d’activités, destinées aux 0-6 ans, seront proposées aux familles et la variété sera au rendez-vous. La programmation compte vingt-quatre (24) ateliers, dont un dédié aux parents, sept (7) spectacles et deux (2) journées dédiées aux familles dans deux municipalités différentes de Lanaudière (à la Ville de Joliette et à la Ville de Saint-Gabriel). Les activités toucheront plusieurs disciplines comme la danse, les contes musicaux, du théâtre, du cirque et plusieurs autres. Fidèle à la tradition, Petits bonheurs propose des spectacles qui ont été soigneusement choisis pour éveiller l’imaginaire des tout-petits.



Il est important de préciser que le festival offre des activités à faible coût et rassemble des artistes d’ici et d’ailleurs! Pour plus d’informations sur la programmation du Festival Petits bonheurs, visitez le site Internet au www.petitsbonheurslanaudiere.com.



Nos partenaires

Le Centre culturel s’estime à nouveau très heureux de présenter cette sixième édition de Petits Bonheurs, avec la présence de précieux partenaires qui ont à cœur cet évènement culturel. L’équipe du CCJ tient à les souligner et à les remercier de leur confiance. Il s’agit des Entreprises Battisti, de la Ville de Joliette, de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée, de la Municipalité de Crabtree, de la Municipalité de Saint-Thomas, de la Municipalité de Saint-Paul, de la Ville de SaintGabriel, de la Maison et Jardins Antoine-Lacombe, du Café culturel de la Chasse-galerie, de l’École de danse Symbiose, du Musée d’art de Joliette, de la Bibliothèque Rina-Lasnier, de la Bibliothèque de NotreDame-des-Prairies, de la Bibliothèque Jacqueline-Plante, de l’école de cirque et de gymnastique Hopla!, de la Maison Parent-Aise, de la Maison des Grands-parents et de l’École intégrée de Saint-Pierre – Pavillon Marie-Charlotte.



De plus, le CCJ est fier de perpétuer sa collaboration avec la MRC de Matawinie, spécialement auprès de la Municipalité de Chertsey, de Rawdon, de Saint-Alphonse-Rodriguez, de Saint-Côme, de Sainte-Émélie-del’Énergie, de Sainte-Marcelline-de-Kildare et de Notre-Dame-de-la-Merci.



Le CCJ tient aussi à remercier la Caisse Desjardins de Joliette, le Ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi que Télé-Québec et La Presse +.



Le Réseau Petits bonheurs célèbre sa treizième édition. Le festival est une initiative de la Maison de la culture Maisonneuve, située dans le quartier Hochelaga de Montréal. Il vise à sensibiliser les tout‐petits aux différentes disciplines artistiques et à leur permettre d'explorer le monde de la création, en offrant des activités à faible coût pour les familles et les centres de la petite enfance.