Prix du patrimoine: Joliette dévoile ses premiers gagnants

C’est avec fierté que la Ville de Joliette a dévoilé le 23 mars dernier, les gagnants de sa toute première édition des Prix du patrimoine, une initiative récompensant leurs efforts en matière de mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel.

Le gala des Prix du patrimoine fut présenté dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Joliette et de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Pour chacune des catégories, les gagnants sont:

Rénovation et restauration: Monsieur Martin-Philippe Racine et Isabelle Gendron, propriétaires du 325 à 329, rue Saint-Thomas

Conservation, préservation et mise en valeur: Monsieur Philippe Dubois, propriétaire du 398 à 400, boulevard Manseau

Transmission, interprétation, diffusion et porteur de tradition: Lanaudière : Mémoire et Racines

Coup de cœur du public: Lanaudière : Mémoire et Racines

Pour cette dernière catégorie, rappelons que le public avait été invité à voter pour son coup de cœur en début d’année. Tous les lauréats ont reçu une œuvre trophée réalisée par l’artiste Véronique Louppe ainsi qu’une plaque à apposer sur leur bâtiment (pour les catégories concernant le patrimoine matériel).

La Ville de Joliette tient à féliciter encore une fois les gagnants et les remercie pour l’importance qu’ils accordent à leurs origines et aux richesses patrimoniales de la région.