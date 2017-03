À la venue du printemps, l’humour est à la programmation du Café culturel de la Chassegalerie!

Avec la venue du printemps et des températures un peu plus clémentes, une vague de rire s’installe dans le petit village de Lavaltrie grâce à la salle de spectacle du Café culturel de la Chasse-galerie. Le petit lieu culturel est bien ravi de présenter une programmation humoristique aussi surprenante pour la saison qui s’en vient. Des rires qui s’amplifieront tout au long de la saison !



Afin de bien amorcer la saison estivale de l’humour, les Denis Drolet seront de passage à Lavaltrie en mai pour dévoiler leur tout nouveau spectacle. Suite à son succès sur la scène de la Chasse-galerie, Louis T y sera pour présenter sa supplémentaire. Quant à Réal Béland, il sera au rendez-vous trois fois plutôt qu’une. Le populaire Louis-José Houde sera aussi de la partie pour partager avec le public lavaltrois ses numéros en préparation.



Le mois de juin s’annonce tout aussi excitant ! Avec la proximité entre les artistes et le public dans le petit lieu culturel, l’une des ambiances les plus chaleureuses s’installera pour accueillir François Bellefeuille durant trois soirées consécutives. Martin Perrizolo conclura le mois de juin et les rires ne cesseront de résonner jusqu’à la fin de l’été, au cœur de la scène du Café culturel de la Chasse-galerie.



Juillet et août se présentent autant chargée avec la venue de Mathieu Cyr en supplémentaire, de Philippe Laprise « entre 2 shows », d’Étienne Dano qui est toujours aussi comique, du fameux Sam Breton et de François Massicotte qui cumule plus de 30 ans d’expérience en humour. Sans compter, les soirées chaudes des vendredis Rythmes & Courants qui se préparent sur la scène Desjardins.



L’été tirera à sa fin et pour vous faire oublier le « retour à l’école » Anthony Kavanagh, Katherine Levac et Yves P. Pelletier viendront faire leur tour à Lavaltrie pour faire découvrir au public enjoué les exclusivités de leur nouveau spectacle.



Ceci n’est pas une blague, vous avez envie de rire cet été ? Vous pouvez simplement, vous procurez des billets et découvrir l’ensemble de la programmation en vous rendant au www.chasse-galerie.ca ou encore en téléphonant au 450-586-9569 poste 1.



Spectacle d’humour à l’affiche à partir du 23 mars:

7 mai – Les Denis Drolet

13 mai – Louis T

30 et 31 mai - Louis-Josée Houde

15, 16 et 17 juin - François Bellefeuille

30 juin et 1er juillet Martin Perrizolo

7 juillet - Mathieu Cyr

14 et 15 juillet - Philippe Laprise

21 juillet - Étienne Dano

4 août - Sam Breton

25 août - François Massicotte

8 et 9 septembre - Anthony Kavanagh

16 septembre - Katherine Levac

11 novembre - Yves P.Pelletier