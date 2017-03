Portes ouvertes sur la création avec Castel Blast : découvrez un collectif audacieux et captivant

Découvrez le travail du collectif Castel Blast, à l’occasion de leur résidence au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies le jeudi 6 avril à 19 h 30. Cette porte ouverte sur la création, d’une durée de 60 minutes, vous entrainera au cœur de leur processus créatif et de leur démarche qui se veut sensible, commune et ouverte.

Castel Blast, créé par Olivia Sofia, Léo Loisel, Guillaume Rémus et Xavier Mary, aborde le spectacle comme un ensemble. Ce jeune collectif est né de la nécessité d’aborder la création à travers des rencontres et des échanges, stimulés par la diversité des parcours et l’expérience de chacun. Il regroupe les concepteurs et interprètes dans une réflexion commune et protéiforme.

Cette résidence s’inscrit dans l’entente qui lie la Ville de Notre-Dame-des-Prairies à l’organisme LA SERRE_arts vivants, avec qui elle partage l'objectif d'améliorer les conditions d'exercice des artistes émergents en arts vivants en considérant que l'art est essentiel pour lier l'homme à sa communauté

La répétition publique de Castel Blast est présentée gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.