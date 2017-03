Êtes-vous prêt pour une nouvelle édition de la Tournée des Idoles ?

Le dimanche 9 avril prochain, la Tournée des Idoles 2 sera de passage à la Salle Rolland-Brunelle. Replongez dans les belles années des rythmes yéyé le temps d’une soirée avec une deuxième édition de ce concept unique.



Après le succès de la première édition, la Tournée des Idoles revient en force avec les plus grandes vedettes de la chanson des années 60 et 70. Présentée par l’animateur Mario Lirette, cette édition réunit sur scène Jenny Rock, Patrick Zabé, Bruce Huard (l’ex-chanteur des Sultans) et le trio féminin Les Miladys. En plus de ces artistes talentueux, Michèle Richard sera de retour, cette fois pour une réunion exceptionnelle avec le très distingué Serge Laprade... Un moment fort attendu ! Accompagnées de six musiciens sous la direction de Daniel Piché, les idoles interpréteront leurs plus grands classiques pour vous plonger dans un univers où l’humour et la nostalgie se côtoieront !



Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.