6 à 8 avec Soulwood au CRAPO

Le vendredi 31 mars, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Soulwood, un excellent trio de la région des Cantons-de-l'Est.

Soulwood c’est un voyage acoustique accompagné par une multitude d’instruments aux sons boisés qui font ressortir l’esprit des mélodies traditionnelles de souche celtique. Ce trio des montagnes Appalaches dans les Cantons de l’Est a bâti un répertoire bilingue a l’image de sa belle région.

Soulwood est formé de Daniel Haché (percussions, didgeridoo, violon, voix),

Alex Kehler (violon, nyckelharpa, låtmandola, voix) et Willy LeMaistre (guitare, banjo, flute, voix).

"L’atmosphère du folk tout en finesse à la manière d’André Marchand avec des chansons plus intimes les rejoint souvent, mais à leurs voix, leur violon et leur guitare, ils ajoutent d’autres instruments, dont le nyckelharpa, le cistre, la guimbarde et même le didgeridoo, créant parfois un effet de transe. Le groupe est une belle découverte. » Yves Bernard – le devoir

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.