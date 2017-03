Robert Charlebois débarque à Joliette !

Le vendredi 7 avril prochain, Robert Charlebois sera de passage à la Salle Rolland-Brunelle. Comme à son habitude, il vous convie à un spectacle qui s’annonce énergique!



L’interprète de Demain l’hiver et de J’taime comme un fou vous présente un spectacle en deux temps, sur deux notes. Dans un premier temps, un volet pianos (le sien et celui de Vincent Rehel) dans une ambiance intime. Par la suite, des musiciens feront leurs entrées sur scène pour vous faire vivre une célébration acoustique de son vaste répertoire! Mais avec Robert Charlebois, qui dit acoustique dit explosion de sons et couleurs. C’est un rendezvous unique auquel vous convie l’auteurcompositeur-interprète qui est devenu, en plus de 50 ans de carrière, une figure essentielle de la chanson, non seulement au Québec, mais aussi dans l’ensemble de la francophonie.



Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.