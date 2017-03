Les étudiants en Techniques professionnelles de musique et chanson du Cégep à Joliette au Festitrad!

Les étudiants en Techniques professionnelles de musique et chanson, option musique traditionnelle, du Cégep à Joliette, auront le plaisir de participer à la 2e édition du Festitrad. Ce festival rassembleur qui met en vedette la chanson, la musique et la danse traditionnelle aura lieu les 7, 8 et 9 avril prochain à Saint-Gabriel, dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.



Toute la population est invitée à prendre part aux festivités et à venir découvrir le grand talent de nos étudiants. Leurs prestations auront lieu le vendredi 7 avril de 17 h 30 à 19 h 30 et le samedi 8 avril de 17 h 30 à 19 h.



Pour connaître la programmation complète du Festitrad, visitez le festitrad.com.



Passionné de musique? Il est encore temps de s’inscrire pour la session d’automne 2017!

Soutenu par une équipe d’enseignants reconnus dans le domaine, le programme Techniques professionnelles de musique et chanson est une formation de trois ans enseignée au Cégep à Joliette, qui mène à un diplôme d’études collégiales (DEC) et qui ouvre de nombreuses portes à l’université (tout programme universitaire ne requérant pas de préalable particulier), ainsi que sur le marché du travail. Il s’adresse à des personnes qui ont le sens de la musicalité et du rythme, qui démontrent de l’autonomie, de la persévérance et de l’autodiscipline et qui souhaitent évoluer avec aisance dans différents genres de musique : populaire ou traditionnelle.



Les élèves désirant présenter une demande d’admission pour le 2e tour pour l’automne prochain peuvent le faire en ligne, via le Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM), entre le 23 mars et le 20 avril 2017.