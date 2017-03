Replongez dans l’univers des Tannants!

Le dimanche 26 mars prochain, à 14h, Les Tannants seront de passage à la Salle Rolland-Brunelle. Retombez dans l’univers des Tannants, le temps d’une soirée, avec Shirley Théroux, Pierre Marcotte et Joël Denis.

S'il y a une émission de télévision du paysage culturel québécois assez marquante, c'est bien Les Tannants! Venez retrouver les trois vedettes de l’émission populaire des années 70, alors qu’ils se réunissent à nouveau. Au programme lors de cette soirée : tours de chant, des sketchs, de l’humour, de la tendresse et bien sûr, des souvenirs à profusion. Ne passez pas à côté de ce rendez-vous unique!

L’émission Les Tannants est créée dans les années 70 par Robert L’Herbier qui, à l’écoute des goûts du public québécois, eu l’idée d’une émission où chansons, concours, participation du public et sketchs se côtoient afin de proposer une émission comique au petit écran. L’émission de télévision met alors en vedette un trio : Shirley Théroux à la chanson, Pierre Marcotte, un ‘’straight man’’, et Joël Denis, l’enfant terrible. Même s’il y a eu plusieurs montures pendant plus d’une décennie, c’est de ces trois vedettes que le Québec se souvient pour leur complicité et tous les rires qu’ils ont suscités!

