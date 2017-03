La Corneille, une lecture qui aborde la relation mère-fille

Le jeudi 30 mars prochain à 19 h 30, voyez la lecture de La Corneille, une pièce qui dévoile la relation complexe entre une mère et sa fille. La représentation est gratuite sur contribution volontaire au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies.

Cette œuvre dramatique de l’auteure Lise Vaillancourt met en vedette Sharon Ibgui, Kariane Héroux-Danis et Véronique Le Flaguais. Produite par le Centre des auteurs dramatiques (CEAD) dans le cadre de Dramaturgies en dialogue 2011, La Corneille présente une histoire où les tensions familiales ont remplacé les sentiments et où le manque d’amour d’une mère se heurte à ceux et celles qui la côtoient.

Julie, quarante-huit ans, informaticienne, est parvenue à mener une vie aussi réglée que son régime alimentaire bio. À la fin d'une journée, en revenant de son cours de yoga, Julie trouve dans son loft une corneille affolée alors que sa mère, dans la foulée d'un ahurissant message téléphonique, débarque chez elle avec sa valise. Or, sa mère curieusement ne cesse de disparaître et d'apparaitre. La vie de Julie se retrouve avalée par la colossale présence de sa génitrice.

Des textes inédits à Notre-Dame-des-Prairies

Depuis 2014, le CEAD a présenté plusieurs lectures au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies: Dansereault de Jonathan Bernier, 80 000 âmes vers Albany de Benjamin Pradet et La Fête à Sophie de Serge Mandeville. En plus de La Corneille, voyez également la lecture de La machine à révolte d’Annick Lefebvre le 27 avril prochain.

Des œuvres littéraires pour tous les goûts

À Notre-Dame-des-Prairies, le développement des arts et de la culture passe par la découverte et l’accessibilité des œuvres. Il est très important pour les membres du conseil municipal de permettre à l’ensemble de la population de se développer par l’entremise de la culture grâce aux différentes activités proposées. Pour le maire Alain Larue : « Il importe de proposer aux citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies une offre culturelle qui leur ressemble. Chaque programmation met de l’avant des rendez-vous variés qui se veulent à la portée de toutes et de tous. Que ce soit en danse, en théâtre ou en musique, petits et grands peuvent sans contredit s’amuser avec la culture en sol prairiquois».

La lecture de la pièce La Corneille est présentée gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.