L’art en vedette à Sainte-Anne-des-Plaines

Pour une 32e année, Sainte-Anne-des-Plaines présente son Exposition d’arts visuels. Cet événement important se déroule au Centre Jean-Guy-Cardinal le 1er avril, de 10 h à 21 h et le 2 avril, de 10 h à 16 h. Sur place, quatre-vingts artistes seront présents pour faire montre de leur talent.



400 œuvres originales

Différents styles se côtoieront pour le plus grand plaisir des amateurs : l’acrylique, l’aquarelle, l’huile, le pastel, la photographie.



Un vernissage aura lieu à 19 heures le samedi. Il y aura dévoilement de lauréats aux différentes bourses offertes par la Ville et ses partenaires, dont celle du coup de cœur du public.



L’entrée à l’Exposition est gratuite et un service de restauration est disponible sur place.



Depuis plus de trente ans, la ville de Sainte-Anne-des-Plaines offre une vitrine aux artistes régionaux qui désirent faire connaître leur talent en arts visuels. Chaque année, l’œuvre d’un des exposants est acquise par la Ville pour être exposée dans les édifices municipaux et bénéficie ainsi d’une belle visibilité.