Le TRIO GUY DONIS en spectacle au CRAPO

Le samedi 25 mars à 20h, le CRAPO présente un spectacle du Trio Guy Donis. Bercé par le jazz et la musique classique puis immergé dans le bluegrass et le folk, la musique qui surgit de l’imagination de Guy Donis et de ses complices ne ressemble à aucune autre. Cela donne une musique étonnante, rayonnante, amusante, émouvante, gigotante, fracassante, haletante, envoûtante, exubérante, frétillante et certainement…inattendue! Appellez ça du folk aventureux, de la « new acoustic music », de la musique de film sans images ou tout ce qui vous passe par la tête, mais avant tout, écoutez-là! Le trio comprend Guy Donis (Banjo 5 cordes),Marie-Soleil Bélanger (Violon) ainsi que Solon Mc Dade (Contrebasse)

«Tassez vos idées préconçues sur le banjo car vous ne l’avez pas découvert dans toute sa splendeur tant que vous n’avez pas entendu ce que ce Montréalais d’origine Belge en fait… Donis délivre une oeuvre magistrale autant que mémorable»

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.