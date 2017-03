Micro Joliette reçoit La poésie partout

Ce mercredi 15 mars, Micro Joliette reçoit le nouvel organisme La poésie Partout. Cette initiative souhaite promouvoir la diversité des propositions poétiques et mettre en place des projets rassembleurs. Lieu de médiation, d’idéation et de dialogue, La poésie partout entend favoriser la diffusion et la dissémination de la poésie sous toutes ses formes. Ouvert à l'implication de toutes et tous, l'organisme a délégué cinq poètes à Joliette. Ils vous présenteront leur travail personnel, en plus de vous parler des buts et visées de La poésie partout. Les auteurs présents seront Sébastien Dulude, Marie-Paule Grimaldi, Flavia Garcia, Jonathan Lamy et Rachel McCrum.

Le traditionnel micro libre accueillera ensuite les poètes présents. L'inscription se fait sur place. L'entrée est gratuite, une contribution volontaire est suggérée. Pour débuter la soirée, venez déguster l'excellente cuisine de l'Albion. Vous pourrez en profiter pour discuter poésie avec les invités! L'Albion est situé au 408, boulevard Manseau à Joliette. Le tout débute à 20h. L'événement est animé par MC Cédille et organisé par Jocelyn Thouin, en collaboration avec la Brasserie artisanale Albion



Pour infos :www.lapoesiepartout.com

Par notre page Facebook Micro Joliette

Ou par courriel au jocelynthouin@hotmail.com