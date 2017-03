Le retour de la Grande Finale Festifilm Desjardins

FESTIFILM, le plus grand concours de courts métrages destiné aux élèves des écoles secondaires du Québec, présentera sa Grande Finale! Grâce à la contribution majeure des Caisses Desjardins de Lanaudière, l’organisme a pu mettre de l’avant la Grande Finale Festifilm Desjardins. En effet, considérant l’important besoin de partenaires, la collaboration de Desjardins s’avère essentielle dans l’obtention des ressources nécessaires afin de permettre l’organisation du gala.



De nombreux partenaires se sont joints à Desjardins, dont les Productions Synop6 qui héberge l’organisme dans ses locaux et offre de nombreux avantages et rabais à l’organisme. D’autres partenaires s’ajoutent au lot, dont les Cinémas RGFM, Telus Multicom 2000, Nomade.mobi, Joliette Sécurité et le Canal Savoir pour ne nommer que ceux-là. La liste complète des partenaires se trouve sur la page Facebook de l’organisme, ainsi que sur le site web festifilm.com.

Prochainement, un comité de sélection recevra, selon notre estimation, entre 60 et 100 courts métrages. Seuls les 15 à 20 meilleures d’entre eux se retrouveront en compétition.

En effet, le 6 mai prochain, les jeunes auront la chance de présenter leur film sur un écran du cinéma RGFM de Joliette, comme le font les grands réalisateurs, pour ensuite vivre une expérience gala et la remise des prix.



Cette projection, ainsi que la soirée gala sont ouvertes au public détenteurs de billets. Pour vous en procurer, communiquez avec nous au 450-759-1201 poste 225.



Actuellement, nous avons 25 écoles inscrites, venant de 10 régions du Québec. Nous savons que d’autres écoles s’ajouteront compte-tenue de la prolongation de la période d’inscription jusqu’au 15 mars 2017.



La liste complète des films et des écoles sélectionnés sera publiée sur la page Facebook de l’organisme dans la semaine du 24 avril 2017. Les meilleurs films auront également la chance d’être diffusés sur les ondes du Canal Savoir durant l’été 2017, dans le cadre de l’émission de télévision sur les coulisses de la Grande Finale Festifilm Desjardins. De plus, les jeunes gagnants du grand prix du jury vivront une expérience cinématographique professionnelle. Le concours Festifilm célèbre sa seizième année d’existence, soit 16 ans à faire découvrir de nouvelles passions et à encourager la persévérance scolaire.



Son historique

Le concours FESTIFILM est né en 1999 à l’école secondaire Thérèse-Martin par l’initiative de monsieur Steeve Simard, ancien étudiant en cinéma qui était à l’époque animateur à la vie étudiante. Depuis 2004, le FESTIFILM est devenu un organisme à but non lucratif du nom de Les Ateliers spécialisés Festifilm. L’organisme a développé une expertise afin d’encadrer les participants et les responsables en leur offrant des ateliers de formation spécialisés en vue de la réalisation des courts métrages. Au fil des ans, plus de 1 250 courts métrages ont été réalisés par plus de 5 200 jeunes dans les écoles secondaires de Lanaudière et de plusieurs autres régions du Québec.