6 à 8 avec Thomas Carbou Trio au CRAPO

Le vendredi 10 mars, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Thomas Carbou Trio. Leur musique s’apparente au « World Jazz » car elle emprunte les rythmes africains, la guitare espagnole, la musique brésilienne ou les mélodies orientales, en gardant l’esprit du jazz et de l’improvisation avec une touche subtil d’ambiances électroniques.

Thomas propose un projet riche en sonorités et en couleurs en mélangeant le son très acoustique provenant de sa guitare nylon à 8 cordes (instrument unique fabriqué spécialement pour lui par la luthière Martine Montassier en 1999) et un son plus moderne et électronique avec l’apport de processeurs d’effets (échantillonneur, ordinateur et pédales) qui lui permettent de modifier et de décupler le son en temps réel. Entre musique populaire et savante, entre musique écrite et improvisée, ils explorent les sonorités les plus diverses pour le plaisir de l’auditeur.

Le trio est formé de Thomas Carbou (guitare 8 cordes, voix & électroniques), Erik Hove (saxophone alto), et Patrick Graham (percussions).

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.