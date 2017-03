Spectacle solidaire avec le CRAPO "La chorale trad et les urubus" à l'église de Saint-Jean-de-Matha

Le samedi 18 mars à 19h30 aura lieu le spectacle solidaire avec le CRAPO mettant en vedette la Chorale trad et les Urubus à l’église de Saint-Jean-de-Matha.

Sous la direction de Véronique Plasse, la Chorale trad réunit une vingtaine de choristes de la région. Ils interprètent un répertoire de chanson traditionnelles du Québec avec un penchant marqué pour le répertoire lanaudois. Les Urubus est un ensemble à géométrie variable qui comprend des artistes de la région unis par leur amour de la musique et de la chanson. Au cours des années, ils ont présenté plusieurs spectacles dont un dédié à Félix Leclerc ou, plus récemment, le Cabaret sur l’air du temps. Michel Hinton en assure la direction musicale et artistique. Ce spectacle est une belle occasion de soutenir le CRAPO et de découvrir les talents de chez nous. Le CRAPO sera ouvert pour venir prendre un verre avant et après le spectacle.

Les billets sont en vente au coût de 20$, de 10$ pour les 12-18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.