Le Gala Comédie Star débarque à Joliette!

Le vendredi 10 mars prochain, Comédie Star sera de passage au Cabaret TELUS pour présenter un Gala mettant en vedette des grands de l’humour.

Cette année, le Gala présente quatre humoristes qui sauront vous divertir tout au long de la soirée : Jérémy Demay, Réal Béland, Korine Côté ainsi que Dominic et Martin. Mais ce n’est pas tout! Stéphane Fallu sera l’animateur du Gala! Ces humoristes chevronnés défileront à tour de rôle sur la scène pour vous présenter un numéro de matériel exclusif. C’est un incontournable à ne pas manquer !

Les Galas Comédie Star sont des spectacles d’humour mettant en vedette des humoristes de la relève, les plus grands humoristes québécois et aussi des vedettes internationales. Aujourd’hui, la plupart d’entre eux ont déjà eu leur one-man-show et réalisé plusieurs apparitions aux plus grands festivals d'humour au Québec. Sous la forme d’un Gala, un animateur présente tour à tour les invités. Ces derniers viennent roder leur one-man-show ou un numéro exclusif qui sera présenté plus tard à la télévision.

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.