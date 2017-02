Ce printemps, l’Arsenal ouvre ses portes à Hélène Roy

La Lanaudoise d’adoption Hélène Roy sera en vedette à Joliette du 10 mars au 16 avril, avec la tenue de son exposition Conversations d’atelier. Des œuvres qui incitent à la curiosité et à la conversation présentées à l’Arsenal, dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Joliette.

Conversations d’atelier est une exposition regroupant trois séries d’œuvres dont Des Chants comme des pensées lâchées par le souffle, Gestes sombres et sourds et finalement, Figures d’ombre et de silence, lesquelles rendent hommage à de grands créateurs comme Matisse, Goya et Reinhardt.

Le travail d’Hélène Roy est principalement articulé autour de la notion du temps. Ce dernier se décline sous différents aspects comme le processus de la multiplicité des images, notamment. Incarnant la mémoire du geste posé à un moment donné, chaque séquence exprime le passage, la précarité de l’existence et cherche à exorciser l’inévitable mort. Pour la création de ses œuvres, l’artiste exerce une pratique associative des images, des mots, de la matière et du virtuel. Cette pratique est également nourrie par le travail du hasard des rencontres entre les différentes séries d’œuvres.

Hélène Roy

Diplômée de l’École des beaux-arts et de l’Université du Québec à Montréal, Hélène Roy a enseigné pendant plusieurs années en arts visuels à l’Université du Québec à Chicoutimi. Tout au long de sa carrière de peintre, elle a présenté plusieurs expositions à Montréal, Québec, Saguenay, Saint-Jérôme, Gaspé, Baie-Saint-Paul et ailleurs. Boursière à de nombreuses reprises, plusieurs de ses œuvres font partie des prestigieuses collections du Musée national des beaux-arts du Québec et de Loto-Québec, entre autres.

Dates à retenir!

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 10 mars à 17 h. Il sera par la suite possible de venir observer gratuitement les œuvres d’Hélène Roy les jeudis et vendredis de 17 h à 20 h et les samedis et dimanches de 11 h à 17 h, jusqu’au 15 avril. Possibilité de réservations de groupes, en dehors des heures d’ouverture. C’est un rendez-vous à l’Arsenal (585, rue Archambault).

Pour plus d’information, consultez le www.ville.joliette.qc.ca ou communiquez avec le service des Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette au 450 753-8050.