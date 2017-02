Le mercredi 1er mars prochain, à 20h, Patrick Groulx sera de passage à la Salle Rolland-Brunelle pour présenter son spectacle Patrick Groulx et ses p’tits pas fins. Profitez de l’occasion pour vous offrir 90 minutes de fous rires avec quatre humoristes talentueux !

Lors de cette soirée, vous aurez la chance de découvrir trois étoiles montantes dans le domaine de l’humour. En effet, en plus de rire avec Patrick Groulx, vous pourrez rencontrer Sam Breton, Maude Landry et Matthieu Pepper sur la scène du Centre culturel de Joliette. Quatre humoristes pour le prix d’un seul ! Pourquoi ne pas en profiter ? Pendant ce spectacle, vous verrez défiler les trois humoristes à tour de rôle présentant chacun 15 minutes de leur meilleur matériel. Puis, Patrick Groulx clôturera la soirée avec 45 minutes de nouvelles blagues !

Profondément généreux et authentique dans tout ce qu’il entreprend, Patrick Groulx est un touche-à-tout talentueux qui charme instantanément le public. Depuis plus de 20 ans déjà, il nous donne des fous rires à la radio, à la télévision et sur scène. Parallèlement à sa carrière, Patrick Groulx s’implique dans plusieurs causes qui lui tiennent à cœur, dont Entraide Grands Brûlés et la Fondation du cancer du sein du Québec.

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.