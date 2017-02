Susie Arioli dévoile Spring!

Le samedi 4 mars prochain, à 20 h, Susie Arioli sera de passage au Cabaret Telus pour présenter son spectacle intitulé Spring.

La charmante Susie Arioli nous revient avec un tout nouvel opus rythmé et enjoué! Connue pour sa voix douce et chaude, la chanteuse ne cesse de nous envoûter avec ses interprétations authentiques, mais cette fois, dans un esprit encore plus festif grâce à la réalisation de John Snyder (Chet Baker, Charlie Haden et Etta James). Placé sous le signe du renouveau, ce 8e album de Susie Arioli contient beaucoup de cuivres et de piano central. Les arrangements de Don Thompson donnent d’ailleurs une belle couleur pop-jazz à Spring. Sur scène, la chanteuse sera accompagnée de 4 musiciens et remodèlera les plus grands standards du jazz avec sa touche particulière, tout en mêlant chaleur et envoûtement.

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.