Sam Breton et Alexandre Forest en spectacle à l’Académie Antoine-Manseau

La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau organise pour la toute première fois un spectacle d’humour. Cette activité-bénéfice, accessible à tous, aura lieu à la salle multifonctionnelle de l’Académie le 31 mars prochain, à 19 h 30.



L’évènement mettra en vedette l’humoriste Sam Breton qu’on a pu voir dans plusieurs projets depuis sa sortie de l’École nationale de l’humour (ComediHa Club, En route vers mon premier Gala Juste pour rire, Code F, Code G, Dans ma tête). Que ce soit en spectacle, à la télévision ou même sur les réseaux sociaux, Sam fait rire son public à coup sûr!



Un ancien élève de l’Académie fera également partie de ce spectacle. En effet, Alexandre Forest (24e promotion), diplômé de l’École nationale de l’humour en 2016, sera à l’animation de cette soirée. Jeune humoriste, Alexandre a déjà plusieurs projets sur sa feuille de route : participation à la première édition du Minifest, apparitions à la télévision et à la radio (Pharmachien, La route des 20) et visite de l’Europe pour présenter certains de ses numéros. L’Académie AntoineManseau est fière de le retrouver à la barre de ce spectacle!



Sam Breton et Alexandre Forest partageront également la scène avec les deux humoristes David Beaucage et Gabrielle Caron que l’on a pu voir, entre autres, dans différents spectacles du festival Zoofest et dans l’émission En route vers mon premier Gala Juste pour rire.



Les profits de cette nouvelle activité, organisée grâce à la précieuse collaboration du IGA Ronald Boucher et Fils inc. et au soutien de Martin & Savoie CPA inc., serviront à financer plusieurs projets des élèves et à remettre des bourses d’études. La Fondation de l’Académie AntoineManseau tient également à remercier la pharmacie Proxim Elisabeth Landry et Pierre-Alex Laurendeau, Roy Laporte Avocats et Joliette Toyota pour leur contribution à l’évènement.



Les gens qui voudront assister à ce spectacle pourront se procurer les billets au coût de 25 $ auprès de Sabrina Perreault, responsable de la Fondation, ou à la réception de l’école.