Une icône de la chanson québécoise s’arrête à Joliette !

Après quelques années d’absence, Michel Pagliaro effectue un retour sur scène pour présenter son nouveau spectacle intitulé Tonnes de flashs. Le chanteur sera au Cabaret TELUS le vendredi 3 mars prochain.

Dans ce spectacle, Michel Pagliaro vous transporte dans son univers intime. Son répertoire musical est très varié, puisqu’en 40 ans de carrière, il a écrit, interprété et enregistré des chansons romantiques et rock ainsi que des classiques. Sur scène, il revisite ses succès accompagné de son guitariste. Anecdotes de sa longue carrière et musique sont au programme. Un moment unique à ne pas manquer avec l'icône de la musique au Québec.

Après Les Stingmen et Les Chanceliers, Pagliaro choisit d’entamer une carrière solo en réinterprétant des succès anglophones en français. Il est alors âgé de 20 ans. Ce n’est qu’en 1969 qu’il commence à chanter ses propres compositions. En 1971, le chanteur sort son album Pag avec le classique J’attends frapper qui le propulse instantanément au rang de vedette rock au Québec. De plus, il est le seul artiste canadien à avoir remporté des disques d'or pour des succès dans les deux langues officielles, soit l’anglais et le français.

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.