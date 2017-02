6 à 8 avec Barbuzébelle au CRAPO

Le vendredi 3 mars, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Barbuzébelle. Trio formé dans la région du Bas Saint-Laurent autour du plaisir simple de jouer ensemble et d’un amour commun pour les musiques traditionnelles du Québec et d’ailleurs. Des côtes de l’Irlande à celles de l’est des États-Unis, en passant par l’Écosse et la Bretagne, BarbuZébelle explore un héritage celtique en y apportant imagination et créativité. C’est donc au son du violon, de l’accordéon, de la guitare et des arrangements vocaux que vous vous retrouverez plongés dans un baril de mémoire encore vivante et bouillonnante.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.