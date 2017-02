Nombreux appels en cours destinés aux artistes et aux artisans

Les artistes en arts visuels et en métiers d’art de la région de Joliette et de Lanaudière ont tout intérêt à prêter l’oreille aux appels de projets portés par la Ville de Joliette, car les opportunités se font nombreuses! Pour les quatre appels présentés ici, les intéressés ont jusqu’au 21 avril pour se manifester.

Kiosque de vente au centre-ville

Cet été, les artisans autrefois présents sur la rue piétonne seront invités à se joindre au Marché public sur la place Bourget, les samedis du 28 juillet au 23 septembre (horaire sujet à changement). La Ville de Joliette mettra ainsi à la disposition des artisans une vingtaine d’emplacements où il sera possible d’implanter un commerce temporaire d’exposition et de vente d’œuvres artisanales.

Acquisition d’œuvres d’art

Par ailleurs, la Ville de Joliette souhaite procéder à l’achat d’une oeuvre pour le chalet de services du parc Antonio-Barrette, dans le cadre de son programme d’acquisition d’œuvre d’art public.

Elle souhaite également procéder à l’achat d’œuvres pour l’hôtel de ville, par le biais de son programme annuel d’acquisition d’œuvre d’art. Ces deux programmes s’adressent aux artistes de la MRC de Joliette.

Banque d’artistes

Les artistes professionnels lanaudois sont aussi invités à répondre à l’appel de candidatures visant à créer sa banque d’artistes. Dans le cadre de son programme d’intégration d’oeuvres d’art public, la Ville procédera par invitation pour chacun des projets d’intégration des arts à l’architecture, uniquement à partir de cette banque d’artistes.

Projets culturels novateurs 2017-2018 : Partagez vos idées!

Enfin, pour une cinquième année consécutive, la Ville de Joliette souhaite connaître vos idées les plus originales et lance un nouvel appel de projets dans le cadre de son programme de subvention aux projets culturels novateurs! Ce programme s’adresse aux artistes et organismes et les projets de diffusion doivent être prévus sur le territoire de la Ville de Joliette.



Pour plus d’information

Pour plus de détails concernant ces opportunités, consultez le www.ville.joliette.qc.ca ou communiquez avec le service des Loisirs et de la culture par téléphone au 450 753-8050 ou par courriel au loisirs@ville.joliette.qc.ca.