Des commanditaires sont recherchés par les finissants en Arts visuels du Cégep à Joliette!

Afin d’assurer le bon déroulement de leur exposition de fin d’année qui aura lieu au Musée d’art de Joliette du 21 au 28 mai 2017, les 22 finissants du programme d’Arts visuels du Cégep à Joliette sollicitent l’appui financier du grand public.

Les contributions, remises à la Fondation du Cégep à Joliette, seront utilisées en totalité pour le règlement de l’ensemble des frais reliés à la promotion et la réalisation de l’exposition. En retour, en plus de l’émission d’un reçu pour don de charité, le Cégep s’engage à offrir par le biais d’espaces publicitaires, une visibilité démontrant votre implication auprès des jeunes.

Durant cette 28e édition ayant pour titre Chromatique 22, ce sera l’occasion d’apprécier une sélection des meilleures œuvres, solides et convaincantes, des finissants. Les œuvres témoignent de l’unicité et de l’originalité de chacun d’entre eux. Le titre de l’exposition reflète autant la diversité individuelle qu’artistique présente au sein du groupe. Il évoque une multitude de visions, de matières et de thèmes, tel un cercle chromatique se déclinant en de multiples couleurs et nuances. Chromatique 22 regroupe un ensemble d’œuvres hétérogènes, parfois en harmonie, parfois en opposition, qui illustrent bien les contrastes de notre monde actuel.

Envie de créer? C’est le moment de s’inscrire!

Soutenu par une équipe d’enseignants passionnés et dynamiques, le programme Arts visuels est une formation de deux ans enseignée au Cégep à Joliette, qui mène à un diplôme d’études collégiales (DEC) et qui ouvre de nombreuses portes à l’université (tout programme universitaire ne requérant pas de préalable particulier). Il s’adresse à des personnes créatives, minutieuses et qui souhaitent développer leurs habiletés en dessin, peinture et sculpture ainsi qu’en photographie, estampe et traitement d’images numériques.

Les élèves désirant présenter une demande d’admission pour l’automne prochain doivent le faire en ligne via le Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM), au plus tard le 1er mars 2017.