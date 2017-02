Joliette! Passe-moé la puck au Sim's Irish Pub... Ça va brasser!

Passe-moé la puck, groupe-hommage aux Colocs qui connaît un vif succès partout à travers la province depuis maintenant plus de 5 ans, traversant la province de Havre St-Pierre, à Sherbrooke en passant par Montréal, Repentigny et plus encore, sera de passage à Joliette au Sim's Irish Pub le samedi 4 mars prochain.

La formation présentera son spectacle dans une formule de 7 musiciens; ça promet d'être une soirée mémorable pour tous ceux et celles qui auront l'occasion d'y être!

Les billets s'envolent rapidement! Procurez-vous les vôtres directement au Sim's Irish Pub de Joliette.

Tous les détails de l'événement juste ici!