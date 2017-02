La semaine de relâche sera bien remplie au Musée d’art de Joliette

Le Musée d’art de Joliette (MAJ) est un musée à visiter en famille, car la découverte des arts se fait à travers une programmation ludique pour permettre aux enfants de s’amuser tout en apprenant. Ainsi, en plus de quatre expositions à découvrir, le MAJ invite les familles à participer à ses activités culturelles particulièrement durant la relâche scolaire et le congé de Pâques.



Du 28 février au 3 mars, la semaine de relâche sera bien remplie pour les élèves de 6 à 12 ans.

Mardi 28 février, de 13 h à 15 h – Lecture de L’herbier des fées Lecture théâtrale de l’album illustré L’Herbier des Fées de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérèz, un carnet intime d’un éminent botaniste russe. Les participants sont invités à fabriquer leur propre carnet d’explorateur à la suite de la lecture.



Mercredi 1er mars, de 13 h à 15 h – Yoga et création Découvrez le yoga en famille au musée en jumelant détente et création de mandalas originaux à l’aide d’objets complètement inusités.



Jeudi 2 mars, de 13 h à 15 h – Jardiner en hiver Le MAJ se déplacera à la Maison Antoine-Lacombe pour y offrir une activité de création artistique à partir de vraies plantes! Une activité qui mettra assurément du soleil dans l’hiver.



Vendredi 3 mars, de 13 h à 15 h – Party monstre au Musée À l’occasion du lancement de la nouvelle application mobile, les familles rencontreront pour la première fois le gentil monstre du MAJ. Munis d’une tablette numérique, les participants parcourront les salles d’exposition afin de découvrir l’art contemporain en compagnie de ce personnage rigolo. L’activité sera suivie de la création de leur propre monstre.



Pour le congé de Pâques, c’est une chasse aux cocos qui est proposée. Le lapin Pinceau donne rendez-vous aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés de leur famille, le 15 avril 2017, pour une chasse aux cocos bien spéciale. Il s’agit d’aider Pinceau à retrouver les couleurs fugueuses du cercle chromatique. Les participants y recevront un petit chocolat en échange de leur précieuse collaboration!



Pour participer à ces activités, des réservations sont obligatoires: 450 756-0311, poste 234.

Enfant : Membre : 4 $ / Non-membre : 6 $. Adulte : Tarif courant.

Veuillez noter qu’en tout temps, les enfants peuvent participer à une chasse au trésor interactive sur tablette iPad. L’activité est gratuite. L’entrée au MAJ est gratuite pour les enfants de 16 ans et moins. Pour connaître l’ensemble des activités et les détails des réservations, consultez le www.museejoliette.org.