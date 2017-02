Le mercredi 22 février prochain, à 20 h, Mario Pelchat sera de passage à la Salle Rolland-Brunelle pour présenter son spectacle Et maintenant… Bécaud. Mario Pelchat dévoilera son nouvel album en mémoire à Gilbert Bécaud, un grand artiste français qui a marqué l’histoire de la chanson.

Gilbert Bécaud est un pionnier de la musique et ses chansons ont été reprises par plusieurs artistes connus tels qu’Elvis Presley, Édith Piaf, Barbara Streisand et plusieurs autres. C’est maintenant au tour de Mario Pelchat de rendre hommage à ce grand homme, décédé il y a quinze ans. Dans ce spectacle, les plus grands succès de Bécaud seront interprétés par la superbe voix de Mario Pelchat. Vous pourrez entendre Je reviens te chercher, C’est en septembre et La maison sous les arbres pour ne nommer que ces magnifiques chansons.

C’est en 1973 que Mario Pelchat monte sur scène pour la première fois, et à partir de cet instant, la passion de chanter ne le quittera plus. Auteur-compositeur-interprète et producteur de disques, l’artiste peut être qualifié de multidisciplinaire. En effet, il a joué dans 4 comédies musicales, a produit plusieurs albums pour la chanteuse Nadja, Cindy Daniel ainsi que pour Paul Daraîche. Il compte maintenant 18 albums à son actif. Tout au long de sa carrière, Mario Pelchat a reçu plusieurs nominations et récompenses. Son dernier opus Et maintenant… Bécaud était d’ailleurs en nomination au Gala ADISQ 2016 dans la catégorie Spectacle de l'année - interprète, Album de l’année et Meilleur vendeur, Album de l’année – Réinterprétation.

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.