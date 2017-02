Deux quatuors à cordes réputés en visite à Joliette!

Le dimanche 26 février, à 14h, la Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130 et le Centre culturel de Joliette vous proposent de la grande visite au sud du Québec : les Quatuors Saguenay (anciennement Alcan) et Lafayette, qui ont su, tous deux, perdurer dans le temps.



Originaire de Victoria en Colombie-Britannique, le prodigieux Quatuor Lafayette s’unit au réputé Quatuor Saguenay pour ce concert exceptionnel. Tour à tour, les deux incontournables ensembles à cordes interpréteront une œuvre de Chostakovitch et Haydn. Puis, ils se rassembleront pour offrir un chef-d’œuvre de jeunesse de Mendelssohn: l’Octuor mi bémol majeur, composé alors qu’il n’avait que 16 ans.

« La Société musicale Fernand-Lindsay Opus 130 fait partie de nos amours culturels, et ce, depuis plus de vingt ans », a mentionné Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette. « Présentateur du concert du 26 février prochain, je profite de l’occasion pour saluer l’implication du Quatuor Saguenay qui offre un soutien inestimable aux jeunes musiciens de sa région. »

Une causerie gratuite associée à ce concert sera présentée par Claudel Callender, le jour même du concert à 12h45, au Foyer de la Salle Rolland-Brunelle.

Les billets sont disponibles à la billetterie du Centre Culturel de Joliette au 450 759-6202 ou en ligne au www.spectaclesjoliette.com. L’entrée est gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans lorsqu’ils sont accompagnés par un adulte.