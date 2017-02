Blind date, quand la danse se prête au jeu de la séduction

Récipiendaire du prix «CALQ – Œuvre de l’année en région (Lanaudière)», le duo interdisciplinaire Les Bordéliques présenteront leur spectacle primé Blind date au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies le samedi 25 février à 14 h. Accessible et ludique, ce spectacle raconte trois histoires de séduction des plus particulières!

Avec Blind date, Les Bordéliques poursuivent leur démarche interdisciplinaire narrative en métissant la danse, la musique et le théâtre. Dans un blind date loufoque, un musicien et une danseuse incarnent trois hommes et trois femmes qui s’entrecroisent et s’entrechoquent en tentant de former d’improbables couples. Des échasses aux souliers de pointes, du violon classique aux talons hauts, de la gigue à la musique contemporaine, ces six archétypes posent un regard amusant sur le jeu de la séduction et sur le choc des personnalités.

Le temps d’un sourire sensuel ou d’un regard déconfit, le prétentieux succombera-t-il au charme de la femme fatale? Le névrosé survivra-t-il à la rebelle? Le romantique saura-t-il apprivoiser la timide? Nos moitiés esseulées trouveront-elles chaussure à leur pied?

Encourager le talent de la région

Cette représentation fait suite à la résidence de deux jours du duo Les Bordéliques au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, effectuée dans le but de préparer le spectacle pour la tournée qu’ils entreprennent au Royaume-Uni. Permettre aux artistes d’ici de pouvoir créer et diffuser leurs œuvres est une volonté bien sentie des membres du conseil municipal. «Il est essentiel de permettre aux créateurs et créatrices d’ici de pouvoir s’épanouir dans leur propre région. Nous croyons à Notre-Dame-des-Prairies qu’une communauté artistique forte et bien présente contribue de façon significative à l’amélioration de la qualité de vie de la population.», mentionne le maire, monsieur Alain Larue.

Le spectacle de danse Blind Date est présenté gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.