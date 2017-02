La Meunière Écarlate en route vers la finale régionale de Cégeps en spectacle

Le groupe musical La Meunière Écarlate a remporté les grands honneurs le jeudi 2 février dernier lors de la finale locale de Cégeps en spectacle du cégep de Joliette qui se tenait à la salle Rolland-Brunelle.

Grâce à un numéro musical de type burlesque mélangeant la musique, le théâtre et l’humour, le groupe mené par Amylie Poirier a obtenu son laissez-passer pour la finale régionale qui se tiendra le 25 mars prochain au cégep de Sherbrooke, accompagné d’une bourse de 300$ offerte par la brasserie artisanale L’Albion. Sa victoire est d’autant plus agréable puisque l’édition de cette année était vraiment de haut calibre. ‘’ J’avais l’impression d’assister à une finale régionale tellement il y avait de bons numéros ! ‘’, explique Simon Champagne, conseiller à la vie étudiante au socioculturel et coordonnateur de Cégeps en spectacle. Le jury a été séduit par le talent des six musiciens et chanteurs, la présence de scène hors du commun pour un numéro musical, ainsi que l’originalité de leur création artistique. Les textes, signés Amylie, dénoncent l’image de la femme parfaite dans le domaine artistique. Elle a d’ailleurs remporté le Prix de la langue française pour son texte La candidate. Et comme si ce n’était pas assez, elle a aussi remporté le prix du public accompagné d’une bourse de 150$ offerte par l’association étudiante.

D’autres prix ont aussi été remis lors de cette soirée. Léjoual Polaire, un groupe de musique traditionnelle, s’est mérité le 2e prix du jury et une bourse de 200$ remise par la COOP du cégep, et Claudia Barabé et son accessoire Mathias Labrie, le 3e prix et une bourse de 100$ remise par les Caisses Desjardins de Joliette.

Ghislaine Niyonkuru s’est mérité le prix spectacle du Café Culturel de la Chasse-galerie, lui donnant droit à une prestation sur leur scène. Le groupe Algorythme aura la chance d’aller présenter ses compositions sur la scène de la brasserie artisanale L’Albion. Et le groupe Phentex recevra les conseils de l’agence MALO par le biais d’une rencontre de consultation en entrepreneuriat créatif.

Au total, onze numéros ont été présentés dans les catégories musique, chant, danse et humour.

Sur la photo: Jason Bussière de l’Albion, Audrée-Anne Toupin, Jérémy Hoste, Rosélaine Messier-Jean, Amylie Poirier (accompagnée de sa fille), Gabrielle Payette, Éric Clermont, Joanie Bissonnette représentante des caisses Desjardins de Lanaudière et Pierre-Yves Roy-Desmarais, représentant des juges.