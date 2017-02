Après le succès Le désert des solitudes, voici La maison du monde !

Le samedi 25 février prochain, Catherine Major sera de passage au Cabaret TELUS pour présenter son nouvel album intitulé La maison du monde.

Après le succès de son troisième album, Le désert des solitudes, Catherine Major revient avec un tout nouvel opus. La chanteuse livrera, encore une fois, un album aussi vibrant et lumineux que les précédents. Vous serez charmé par ses mélodies douces, enveloppantes et touchantes.

Après quatre albums à son actif, Catherine Major compte désormais parmi les talents forts de la chanson au Québec et suscite un intérêt marqué à l'étranger. Il faut dire que son univers est singulier : elle livre sans retenue des chansons aux couleurs éclectiques, teintées d'humanité. Quelques-unes sont explosives et effrénées, alors que d’autres vous plongent dans la plus profonde des intimités. Elle vit ses chansons en symbiose avec son instrument, le piano, ainsi qu'avec ses musiciens. Au cours de sa carrière, la chanteuse a collaboré avec de nombreux artistes pour la création de plusieurs albums (Retrouvailles, À genoux dans le désire pour ne nommer que ceux-ci). De plus, il est possible de retrouver les compositions de Catherine Major dans divers films, dont Le Ring. Elle a d’ailleurs remporté le Jutra pour la Meilleure musique de film ainsi que le prix pour la Meilleure musique originale d'Aubagne pour ce long-métrage.

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.