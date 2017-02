6 à 8 avec Blandine et Nominoe au CRAPO

Le vendredi 10 février, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Blandine et Nominoe, un duo de Belgique. Il se rencontrent a Istanbul en janvier 2014 et décident de silloner les routes d’Europe et du Moyen-orient a vélo.

Ils forment un duo à l’accordéon et au violon et chantent en polyphonies des morceaux recoltés en Turquie, Grèce, Serbie, Roumanie et Macédoine. Ces sons sentent le voyage, le bord de mer plein de soleil grec, la fonte des neige et les printemps roumains, la fête et la mélancolie. Entre deux morceaux traditionnels de l’est de l’Europe, peuvent surgir quelques pièces malicieuses des Amériques. Vous pouvez assister au spectacle mais pour les soupers, c'est déjà complet!

L'entrée est à contribution volontaire. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.