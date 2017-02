Une musique à saveur pop-indie électroacoustique !

Le vendredi 24 février prochain, à 20h, Groenland sera de passage au Cabaret TELUS pour présenter son tout nouveau spectacle.

Groenland est un groupe canadien qui s’est fait connaître ici et à l’étranger très rapidement grâce à leur musique pop-indie électroacoustique et orchestrale. Alors que The Chase, premier album encensé par le public et qui s’est écoulé à plus de 32 000 copies au Canada depuis sa sortie en avril 2013, dépeignait des gens et des anecdotes avec légèreté, A Wider Space se veut plus personnel et réaliste. Ce nouveau long jeu témoigne des côtés plus sombres liés à l’aventure, l’envers de la médaille en quelque sorte. Le groupe explique qu’il s’agit d’un manifeste sur ce qui vient après l’euphorie ressentie au début de l’aventure. Les paroles exposent l’anxiété, la peur, la survie, l’acceptation et le courage de se voir dans sa position la plus vulnérable. A Wider Space n’est pas un album pessimiste pour autant. L’album reflète la maturité qu’a prise le groupe et rappelle la joie de vivre qu’on associe aux performances de Groenland depuis ses débuts.

