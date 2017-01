Guillaume Wagner en supplémentaire

Le samedi 18 février prochain, Guillaume Wagner sera de passage à la Salle Rolland-Brunelle pour présenter son spectacle Trop humain. Il nous revient en force avec son deuxième one-man-show et vous ne serez pas déçu!

Dans ce spectacle, Guillaume Wagner explore la bêtise humaine… et il s’en donne à cœur joie! Il se moque de la sienne, de la nôtre et la vôtre. Après tout, si la stupidité est l’affaire de l’homme, force est d’admettre que nous sommes tous un peu bêtes ou simplement trop humains!

Guillaume Wagner est reconnu pour son humour cinglant et son petit côté baveux. Son premier one-man-show, Cinglant, a été certifié or en moins d'un an. Son deuxième one-man-show, Trop humain, fut certifié argent en moins de trois mois! En 2016, il a été en nomination au Gala ADISQ pour la catégorie Spectacle de l’année – Humour. Il a également été en nomination au Gala Les Olivier 2016 pour Auteur de l’année/spectacle.

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.