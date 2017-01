Partez à la découverte du Congo avec la pièce Bibish de Kinshasa

Les amatrices et amateurs de théâtre sont conviés à la présentation de la pièce Bibish de Kinshasa le jeudi 16 février à 19 h 30 au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. Véritable invitation au voyage, cette pièce tantôt drôle et tantôt sérieuse, vous fera découvrir le Congo à travers récits et souvenirs.

À mi-chemin entre une bouffe entre amis et une discussion géopolitique, cette visite guidée des souvenirs de l’héroïne sera entrecoupée d’échanges décontractés entre l’auteure, Bibish, et le metteur en scène, Philippe Ducros. Avec acuité et humour, ils évoqueront les frictions culturelles politiques et philosophiques qui tissent les relations entre l’Occident en général, le Canada en particulier, et un pays comme la République démocratique du Congo.

Bibish de Kinshasa est l’adaptation pour la scène du roman Samantha à Kinshasa, de Marie-Louise Bibish Mumbu. Ce spectacle est issu d'une lecture publique présentée en 2014 par le Centre des auteurs dramatiques (CEAD) dans le cadre du festival Dramaturgies en dialogue.

Une journaliste quitte son pays natal en quête d’un futur meilleur. En plein Airbus, le vertige la surprend. A-t-elle bien fait ? Elle plonge alors dans ses souvenirs et se remémore ce qu’elle quitte. Au fur et à mesure que se déroule cette soirée festive où se côtoient les odeurs, les vapeurs et la cacophonie du Congo, la nouvelle immigrante nous guide à travers les rues de Kinshasa.

Des rencontres uniques à Notre-Dame-des-Prairies

Il est toujours réjouissant pour les membres du conseil municipal de Notre-Dame-des-Prairies de pouvoir offrir à la population un accès particulier à des activités culturelles uniques et novatrices. La présentation de la pièce Bibish de Kinshasa est un bel exemple de cette volonté de favoriser la diffusion d’œuvres en région qui viennent à développer l’intérêt pour les arts et la culture.

La pièce Bibish de Kinshasa est présentée gratuitement sur contribution volontaire.