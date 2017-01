Un voyage au Costa Rica au coût de 18 $ !

Le dimanche 12 février prochain, à 14h, Arthur L’aventurier sera de passage à la Salle Rolland-Brunelle pour présenter son spectacle Au Costa Rica. Après une aventure en Afrique, Arthur revient vous raconter son voyage inoubliable au Costa Rica!

Soyez témoin d’une nouvelle aventure de l’explorateur préféré des enfants. Arthur L’aventurier vous fera visiter le Costa Rica en images et en chansons, en vous transportant au cœur de la forêt tropicale, des parcs nationaux et des rivières! Ne manquez pas la chance de partir à l’aventure avec Arthur et ainsi de découvrir le singe hurleur, le paresseux, le crocodile, le toucan et plus encore!

Arthur L’aventurier est actuellement l’artiste pour les jeunes familles le plus présent sur la scène artistique québécoise. Il est l’idole de milliers de petits aventuriers qui découvrent avec lui la beauté et l’importance de la nature. Technicien forestier de formation et auteur-compositeur-interprète, François Tremblay crée son personnage dans le but de rendre la nature accessible aux enfants et de donner le goût aux jeunes familles de profiter de l’environnement comme un grand terrain de jeu. L’artiste a remporté le Félix de l’album jeunesse en 2014 et, en 2016, il fut en nomination au Gala ADISQ dans la catégorie Album de l'année ou DVD de l'année jeunesse.

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.

Ce spectacle est présenté en collaboration avec les restaurants Benny&Co. et L’Aubainerie.