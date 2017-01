La Ville de Notre-Dame-des-Prairies finaliste pour le prix RIDEAU Diffuseur 2017!

C'est avec grande fierté que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a annoncé hier qu’elle est au nombre des finalistes pour le prix RIDEAU Diffuseur 2017. Pour les membres du conseil municipal, être en lice est déjà un accomplissement et une belle reconnaissance au niveau national pour tout le travail accompli en termes de développement culturel. La gagnante ou le gagnant sera dévoilé lors de la 30e édition du Gala RIDEAU qui aura lieu à Québec le jeudi 16 février 2017.

Reconnaitre l’audace

Le prix Diffuseur reconnaît l’audace, l’ingéniosité et l’excellence du travail de direction artistique d’un diffuseur. Seuls sont admissibles les organismes de diffusion membres de RIDEAU ayant une programmation en salle dans le cadre d’une saison régulière. Les finalistes et lauréat sont déterminés par un jury. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est en nomination avec sa programmation d’activités culturelles s’étant déroulées à l’Église et sur son territoire du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.

Pour le maire Alain Larue : « À Notre-Dame-des-Prairies nous croyons qu’il est important de soutenir la culture et son développement. En offrant à la population une programmation variée et alternative d’activités, le territoire est animé et devient un lieu de création, d’échange et de rayonnement des arts sous toutes ses formes. Cette nomination pour le prix RIDEAU Diffuseur est la confirmation que les efforts des membres du conseil municipal et de la directrice du développement culturel et des communications, madame Valérie Laforest, portent fruits et sont appréciables.»

À propos de RIDEAU

Le Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis (RIDEAU) est une association nationale de diffuseurs de spectacles. Ses membres sont répartis sur le territoire québécois et en francophonie canadienne. Leurs activités visent à donner à la population qu’ils desservent l’accès à une offre artistique diversifiée et de qualité. RIDEAU a pour mission de structurer, de documenter et de promouvoir la diffusion des arts vivants.