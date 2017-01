6 à 8 avec Trois pays au CRAPO

Le vendredi 3 février, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Trois Pays, un nouveau projet musical présenté en primeur. Trois pays, c’est la Bretagne, l’Irlande et le Québec qui se rencontrent grâce à une collaboration entre trois musiciens : Malo Carvou, Fiachra O’Regan et Sophie Lavoie.

Malo est un flûtiste Breton qui jouit d’une grande notoriété et qui est sollicité en tant que soliste à travers l’Europe. Salué comme « le virtuose dont la fluidité est un régal pour l’oreille » par Jean-Michel Veillon, il a une extraordinaire capacité à intégrer une variété impressionnante de genres musicaux.

Fiachra vient du Connemara, sur la côte Ouest de l’Irlande. Il est récipiendaire du « All Ireland Champion au uilleann pipes » (cornemuse irlandaise) et au whistle. Il est reconnu pour ses ateliers au uilleann pipes tant en Irlande qu’aux État-Unis.

Sophie est une « musicienne et compositrice de grand talent », selon le journaliste Louis Cornellier. À la fois autodidacte en violon traditionnel et bachelière en piano classique de l’Université de Montréal, elle fait partie de nombreux projets musicaux, et se concentre présentement à la collecte auprès de violoneux de sa région d’origine, le Saguenay-Lac-St-Jean.

L'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert. Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.